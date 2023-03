Prof per sempre Un manager in Rsa Lezioni di cultura a ospiti e familiari

di Manuela Plastina

Il professor Luigi Di Marco è un manager di successo: ha lavorato per grandi gruppi industriali, consulente e dirigente di importanti nomi dell’imprenditoria e di atenei. Ma soprattutto è innamorato di Firenze, della sua storia, della sua cultura. Vuole mettere tutto questo suo sapere a disposizione degli altri "per stimolare il pensiero critico, allargare i propri orizzonti culturali e per risvegliare la voglia di ascoltare e di essere ascoltato".

Lo sta facendo con la "Compagnia dei magi" in un luogo davvero speciale: la Rsa Frate Sole del gruppo Korian di Figline. Qui il professor Di Marco vive da quando ha subito una riduzione della sua indipendenza. Arrivato nella struttura per la riabilitazione, appena ha riacquistato un po’ di forze, con la direzione della casa di cura ha avviato un progetto destinato, per ora, agli altri ospiti della struttura e al personale. "Si tratta di incontri di mezz’ora che per i dipendenti sono all’interno dell’orario lavorativo – spiega il direttore della struttura Francesco Biondi -. È un modo per staccare dall’assistenza, acquisire nuove conoscenze, interessarsi alla storia di Firenze vista attraverso gli occhi di un esperto e appassionato. Il professore è bravissimo a stimolarli e sta offrendo un grande servizio alla struttura e agli altri ospiti". Appena le limitazioni sanitarie, dalle maglie ancora piuttosto strette nelle strutture sanitarie, lo permetteranno, i anche familiari degli ospiti potranno avere incontri e dialoghi con Di Marco.

Il quale (a volte con un po’ di fatica nella voce), racconta come avveniva la formazione degli uomini che produssero e fecero grande l’Umanesimo e il Rinascimento, di come il talento ha permesso di andare oltre origini umili, di come gli strumenti con cui si sono formati gli strateghi d’impresa, d’arte e cultura di un tempo sono validi ancora oggi. Il tutto accompagnato da aneddoti e storie della Firenze che fu e che il professor Di Marco conta di scrivere presto in un nuovo libro.