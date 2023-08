Problemi e spese per gli impianti scolastici a Firenze: la situazione emergenziale

FIRENZE

"Da parte nostra, come sempre, c’è e ci sarà la massima collaborazione. Ma una situazione emergenziale di accoglienza non può essere risolta con le palestre scolastiche: ci vogliono risposte più organiche da affrontare a livello di coordinamento". Massimo Fratini, delegato agli istituti scolastici per la Città Metropolitana, si è messo subito al lavoro insieme agli uffici metropolitani e all’ufficio scolastico regionale per rispondere alla richiesta della prefettura: individuare delle palestre scolastiche quali luoghi di accoglienza per 16 profughi in previsto arrivo sabato sul territorio fiorentino. Tra le caratteristiche richieste, quella di avere ingressi indipendenti rispetto al resto della scuola. Avrebbero dovuto ospitare queste persone, aveva indicato la prefettura, per soli 3-4 giorni, in attesa di un luogo più idoneo all’accoglienza.

Ma, seppur la richiesta del prefetto abbia fatto subito scattare la ricerca, con 2-3 edifici individuati, subito sono emersi problemi logistici, a partire dai tempi: il 15 settembre riapriranno tutte le scuole e qualsiasi utilizzo diverso delle palestre non può superare la prima settimana del prossimo mese. Ma soprattutto è stata sollevata la questione costi: a chi sarebbe spettata la spesa per le pulizie e igienizzazioni finali? Ai Comuni o alla Città Metropolitana, in base a chi ha la responsabilità di quell’immobile, oppure alle stesse scuole? Un dilemma che avrebbe fatto subito storcere il naso ad alcuni sindaci con un no netto alla disponibilità di accoglienza nelle palestre.

Troppo problematico dunque. Tanto che la Città Metropolitana ha suggerito alla prefettura una soluzione diversa: tende provvisorie per 3-4 giorni da collocare nei giardini delle caserme, con il coordinamento della protezione civile. Entrambe le ipotesi, palestre e tende, sono state accantonate quando è arrivata la notizia che era stata trovata una collocazione migliore per i 16 profughi in un’altra provincia.

Manuela Plastina