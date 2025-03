Pro Loco, Guarducci è presidente: ecco la squadra

Nuova governance per la Pro Loco di San Casciano che come presidente ha adesso Francesco Guarducci (nella foto). Il consiglio direttivo è composto da rappresentanti della società che spaziano dal volontariato alle associazioni culturali, sportive, sociali. Ma ci sono anche esperti di agricoltura, gastronomia e produzioni tipiche locali. Tutti con un unico denominatore comune: senso di comunità e appartenenza al territorio. "Intendiamo – spiega il presidente Francesco Guarducci - dare spazio e far emergere alcuni degli elementi centrali del patrimonio del Chianti come le tradizioni e le eccellenze legate al mondo dell’agricoltura e dell’olio extra vergine di oliva che condivide la scena con il nostro vino Chianti Classico".

Per questo "lavoreremo per proporre e offrire nuovi servizi a sostegno del turismo che è tra i comparti centrali della nostra economia". Oltre al presidente, la nuova compagine della Pro Loco è costituita da Gaia Parissi (vicepresidente), Martina Camilloni, Linda Bandinelli, Elena Piazzini, Moreno Cheli, Donatella Viviani, Alessandra Calligaris, Matteo Bagnoli, Giada Fusi, Luca Presciutti. Il primo evento organizzato dalla nuova Pro Loco di San Casciano è il Carnevale dei bambini che si terrà domani a partire dalle 11.

An.Set.