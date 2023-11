PrimOlio Venticinquesima edizione. La rassegna dedicata all’oro verde

PrimOlio compie 25 anni. Un anniversario importante per la rassegna che celebra l’extravergine di Bagno a Ripoli e che, in quest’anno climaticamente e quantitativamente difficile, propone una vetrina d’eccezione ai tanti produttori locali che dedicano la loro vita a produzioni sempre di alta qualità, tanto da meritarsi premi internazionali. Sabato e domenica una quarantina di aziende agricole ripolesi e fiorentine ai giardini I Ponti proporranno i loro prodotti freschi di frangitura per una degustazione e l’acquisto.

In programma anche lezioni di assaggio con i sommelier dell’olio di Anapoo e di Slow Food. Il mercato dei contadini e degli allevatori ripolesi proporrà prodotti a Km zero, mentre i ristoratori saranno protagonisti dei cooking show con l’olio appena franto. Sempre l’oro verde sarà l’ingrediente base anche dello street food e dello stand di Siaf.

Le associazioni Città dell’Olio e Airo daranno informazioni sul settore olivicolo e le sue opportunità turistiche ed enogastronomiche. Torna inoltre l’atteso appuntamento con la frangitura delle olive in diretta a cura del frantoio OMT: l’olio ottenuto, come ogni anno sarà donato in beneficenza alle famiglie in difficoltà. Ma PrimOlio è anche una festa di tutto il paese: ci saranno dunque gli stand delle associazioni di volontariato, della Consulta dei giovani, della Pro Loco e delle scuole del territorio.

Su via Roma i protagonisti sono i banchi dei commercianti e dei 3 centri commerciali naturali, oltre all’area dedicata ai manufatti artistici degli artigiani di Cna.

Sarà anche un’occasione per conoscere meglio il territorio con la passeggiata del Gruppo Trekking sabato e tra gli ulivi la domenica, nonché la mostra fotografica all’Sms "Obiettivo Bagno a Ripoli"

L’edizione numero 25 di PrimOlio è stata presentata dal sindaco Francesco Casini e dall’assessore all’agricoltura Francesca Cellini nella sede della Regione, accolti dal vicepresidente Stefania Saccardi che ha lodato "una manifestazione che riunisce non solo i produttori di olio insieme ai produttori a chilometro zero di prodotti dell’area, ma fa educazione, facendo vedere ai bambini che l’olio non nasce in bottiglia, ma è il risultato di un processo complesso che parte dalle olive".