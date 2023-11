PrimOlio, tutti pazzi per l’oro verde. Edizione al via con i produttori

"Diffidiamo dall’olio che costa quanto un detersivo: non fa bene, né alla salute né al territorio". Sonia Donati è la responsabile toscana della Guida agli oli extra vergine d’oliva di Slow Food, che da anni si batte per promuovere prodotti di filiera sani, tracciabili e le pratiche agronomiche sostenibili. A PrimOlio, la mostra mercato dell’extravergine ripolese in corso nel cuore di Bagno a Ripoli fino a questa sera, accompagna i visitatori in un viaggio alla scoperta dell’oro verde prodotto sulle colline circostanti. "Questa iniziativa – dice Donati –permette ai produttori di farsi conoscere e raccontare ai consumatori la propria storia, un’opportunità bellissima ed essenziale".

A fronte di quantità limitate per cause climatiche, la qualità dell’olio di Bagno a Ripoli anche quest’anno resta molto alta. E la qualità, sottolinea la responsabile di Slow Food, è ciò deve contare nella scelta di acquisto. "L’olio è offeso da prezzi vergognosi che purtroppo trovano degli acquirenti. Le meravigliose piante di olivo del territorio sono mantenute e conservate dai nostri produttori e noi possiamo aiutarli a continuare nel loro impegno quotidiano comprando i loro oli che sono buoni e fanno bene per la salute di ciascuno di noi e per i territori che così vengono mantenuti e protetti". Ieri l’edizione numero 25 di PrimOlio è stata inaugurata dalla vicepresidente della Regione Toscana con delega all’agroalimentare Stefania Saccardi, dal sindaco Francesco Casini e dall’assessore allo sviluppo economico Francesca Cellini.

Insieme a loro c’erano i protagonisti di questa edizione: decine di produttori, la maggior parte radicati a Bagno a Ripoli da generazioni, altri provenienti dai Comuni limitrofi. I loro prodotti concorrono per il premio "Gocciola D’Oro", per il miglior olio dell’annata. Gli showcooking e lo street food celebrano l’oro verde locale, che i bambini guardano ammirati nascere dal frantoio Omt che frange live le olive. Quanto prodotto in questi due giorni in diretta a PrimOlio andrà alle famiglie bisognose. A disposizione dei presenti (davvero numerosi nella prima giornata), ci sono anche gli esperti di Anapoo, Slow Food, Città dell’Olio e Airo, con dritte dei sommelier per imparare a degustare il prodotto, informazioni sulle coltivazioni e sulle possibilità offerte dal settore olivicolo anche in termini di ricettività e accoglienza, per un turismo "lento" a contatto con la natura. Successo anche per il mercato contadino con i prodotti a Km zero di allevatori e agricoltori e del vino proposto dal Consorzio Chianti Colli Fiorentini. Tanto entusiasmo agli stand delle scuole e delle associazioni di volontariato, tra i banchi di CNA, dei commercianti di Confesercenti e dei tre centro commerciali naturali del territorio, Pro Loco, Consulta dei Giovani e molti altri che animano i giardini i Ponti e via Roma. Presente anche una delegazione della città francese gemellata de La Garenne - Colombes. "E’ una grande festa per i 25 anni di PrimOlio – dicono il sindaco Casini e l’assessore Cellini -, una vetrina importante per i nostri produttori, patrimonio del territorio con un olio riconosciuto in tutto il mondo".