Primo mezzo secolo di Legacoop. Tre giorni di appuntamenti

Mezzo secolo e non sentirlo, per Legacoop Toscana, che ha voglia di festeggiare in grande: una tre giorni di eventi gratuiti in piazza Santissima Annunziata per l’associazione che dal ’74 a oggi è cresciuta tanto da contare 700 cooperative e 2 milioni di soci. È ’La cooperazione in Festa’, che inizierà giovedì 23 maggio alle 17 con il dibattito ’Legalità e lavoro’, moderato dal presidente Roberto Negrini, dove si confronteranno tra gli altri il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, il presidente di Legacoop nazionale Simone Gamberini, il sindaco Dario Nardella. Contemporaneamente inaugurerà (alle 16) la mostra fotografica ’Cooperazione, un’idea di società’ al Museo degli Innocenti, dove rimarrà fino al 2 giugno. Alle 21,30, concerto di T-Bone & the Hollywood Party. Il 24 alle 10 più di 250 studenti toscani si riuniranno in piazza e sarà presentato il libro scritto da Lia Celi e illustrato da Luciano Schiavon ’Finché un giorno’ (Librì Progetti Educativi): otto storie di cooperative che hanno cambiato la società. Alle 16 invece si terrà il dialogo su Europa, ambiente e pace ’Preparare il futuro’, cui sarà ospite anche padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte. Alle 21 Walter Veltroni presenterà il suo libro La Condanna. Ci saranno poi due masterclass: sull’olio toscano Igp (alle 10) e sul vino Selvanella Chianti Classico (alle 19,30).

In piazza anche ci saranno anche una libreria e due punti ristoro (bar e foodtruck) e su prenotazione si potranno fare degustazioni di prodotti delle cooperative agricole toscane, che terranno anche una mostra mercato. La festa chiuderà sabato 25. Tutto il programma su legacooptoscana.coop

C.C.