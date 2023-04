Primo Maggio nel nome della musica

di Giovanni Ballerini

Quando si dice Primo Maggio viene spontaneo pensare immediatamente al concertone romano e invece sono tanti anche gli appuntamenti anche a Firenze e dintorni, che permettono di festeggiare e riflettere sulla festa dei lavoratori. Oltre alle mostre, fra Uffizi e Palazzo Strozzi, o al Giardino di Boboli, in piazza della Signoria si tiene il Trofeo Marzocchino, una competizione che vede gareggiare i giovani e più importanti gruppi storici di sbandieratori d’Italia. Anche i musici che accompagnano gli esercizi degli sbandieratori saranno valutati nel Trofeo Morellato.

Si conclude al Giardino dell’Orticoltura anche la Mostra Mercato Primaverile di piante e fiori. Lunedì a Castelfiorentino a partire dalle 9.30 partenza del corteo con la Filarmonica Giuseppe Verdi, che più tardi si esibirà anche per le vie e le piazze di Barberino di Mugello. Corteo anche per le vie cittadine di Empoli, con la Zastava Orkestar, a Fucecchio con la Filarmonica Mariotti e a Pontassieve con la Filarmonica Giacomo Puccini.

Sarebbero stati gli ideali interpreti della ricorrenza, ma non li vedremo all’opera il 1° maggio gli Inti-Illimani & Giulio Wilson, che comunque faranno sentire la loro musica in questi giorni. Il gruppo cileno e il cantautore toscano, che hanno pubblicato il 28 aprile il nuovo album di inediti "Agua", realizzato lungo la rotta Firenze-Santiago, lo presenteranno il 6 maggio a partire dalle 18 alla Feltrinelli Red in piazza della Repubblica, mentre per il loro concerto dovremo attendere lunedì 22 maggio, al Tuscany Hall.

Domani e lunedì alle 21 all’Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio di via Por S. Maria sarà la violinista siberiana Daria Nechaeva ad affiancare, nel ruolo di solista, l’Orchestra da Camera Fiorentina nel doppio concerto diretto da Damiano Tognetti con in programma musiche Brahms e Schubert.

Sempre domani alle 18, il LXXXV Festival del Maggio Musicale Fiorentino presenta il primo titolo lirico previsto in cartellone: Don Giovanni, di Mozart. Sul podio della Sala Grande, alla testa dell’Orchestra e del Coro del Maggio, il direttore emerito a vita Zubin Mehta. La regia del capolavoro di Mozart, proposto nell’allestimento del Festival di Spoleto, è di Giorgio Ferrara ripresa da Stefania Grazioli.

Torna anche quest’anno la festa del primo maggio a Villa San Lorenzo al Prato di Sesto Fiorentino. L’istituto Ernesto de Martino rinnova l’appuntamento autenticamente popolare per tutti quelli che pensano che il futuro è ancora da scrivere e da conquistare con la lotta.

A partire dalle 15 si avvicendano alla ribalta musicisti, cantori e ospiti da ogni parte d’Italia: i canti e le percussioni della Nuova Brigata Pretolana di Perugia, Silvia Nardelli e il gruppo Ritmi Briganti proporranno un percorso narrativo e musicale nella tradizione, negli avvenimenti storici, riti e racconti popolari. Spazio anche al folk blues dello storico chitarrista dei Whisky Trail Pietro Sabatini, alla piccola orchestra di ukulele Le Ukulettere, al coro sestese Toscantando, ai canti popolari toscani con il gruppo La Serpe d’Oro.

Quest’anno nelle stanze della Villa San Lorenzo verrà allestita anche una mostra, a cura dell’Associazione Pier Giuseppe Sozzi dedicata agli anni Settanta: "Riformismo, Sovversione, Restaurazione. Per una nuova narrazione dei ‘70".