Primo giorno di saldi, partenza soft Con l’inflazione si compra di meno

Il grande caldo frena gli acquisti nonostante le vetrine ammicchino già al 30-50%. Tante persone tra le strade dello shopping ma più che altro a spendere sono soprattutto gli stranieri, mentre i fiorentini stringono un po’ la cinta. A passeggio tra le vie del centro c’è chi guarda ma non compra. E se lo fa l’attenzione è rivolta soprattutto a prodotti che costino poco o che realmente servano. Tendenza confermata dai commercianti.

"Purtroppo i saldi sono partiti al rallentatore. I fattori sono molteplici: da un lato l’afa, dall’altro le svendite che in alcuni casi sono partiti molto prima – sottolinea Francesco Catani, titolare di Torre d’Arte di via dello Studio e presidente del centro commerciale naturale della zona –. Il fischio di inizio in un giorno lavorativo non ha di certo aiutato, confidiamo nel weekend".Nessuna corsa all’acquisto nel primo giorno della partenza, "dato che si tratta di un giorno feriale e la maggior parte delle persone è a lavoro", sottolinea Enzo Nigi, presidente Fismo Confesercenti Firenze.

"Viviamo un momento stranissimo, in cui è difficile capire i comportamenti di acquisto dei consumatori – sottolinea il presidente regionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio Paolo Mantovani –. Da una parte si avverte grande voglia di fare acquisti, dall’altra continua la preoccupazione per i problemi che attanagliano l’economia, tra inflazione e rincari. In ogni caso, il picco delle vendite è atteso per oggi e domani".

Secondo Confcommercio Toscana, il budget che le famiglie toscane destineranno agli acquisti in saldo è risalito a 213 euro. Un bel salto rispetto alle ultime tre estati segnate dalla pandemia, quando si aggirava intorno ai 180 euro, ma ancora non siamo tornati ai livelli del 2019, che erano di circa 230 euro a famiglia. A Novoli, invece, si registra una buona affluenza soprattutto per quanto riguarda il vestiario di prima necessità. "Tante mamme stanno facendo scorte di articoli per il mare – sottolinea Emanuela Lascala del negozio CycleBand all’interno del Centro commerciale San Donato –, noi siamo partiti con una percentuale di sconto che arriva anche al 70%, quindi in tanti hanno approfittato". Tra i prodotti più venduti, infradito e costumi anche se le percentuali di sconto sono ancora basse, t-shirt e abbigliamento per il mare e per i bambini. Oltre a scarpe, borse e capi di abbigliamento, anche frutta, carne, pesce e verdura sono venduti con lo sconto. Sono tornati infatti anche questo anno al piano terra del Mercato Centrale i saldi alimentari "un modo per dare un aiuto alle famiglie colpite dal carovita", diceil presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale Massimo Manetti.

Rossella Conte