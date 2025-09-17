Primo confronto? A due. Tomasi: "Stop caro affitti". E Bundu: "Più Irpef ai ricchi". Giani (in ritardo) fa il solista

Al primo confronto pubblico tra candidati governatori – a casa della Cisl al Ponte di Mezzo – Giani fa il Giani ma stavolta supera se stesso e si presenta, infilandosi al volo la giacca sul marciapiede di via Benedetto Dei alle 18.03. Il dibattito iniziava alle 16. Durata un paio d’ore.

E così quando il governatore varca la porta, la platea del sindacato sta uscendo alla spicciolata. Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra, punge: "A me hanno insegnato ad arrivare puntuale". Rintuzza Antonella Bundu di Toscana Rossa: "La sfida è stata a due, Giani ha perso per abbandono...".

Giani usa l’aplomb anche se stizzito: "Avevo avvertito da giorni che prima delle 18 non sarei potuto arrivare, sono giorni frenetici di campagna elettorale...". Senza scomporsi non perde altro tempo e rimarca subito: "Le nostre tre questioni fondamentali nella visione della Toscana sono sanità, scuola e lavoro. Sulla sanità la Toscana è cresciuta a livello di servizi. In questi cinque anni la sanità deve vivere una riforma territoriale".

Al pronti via apre le danze la segretaria della Cisl, Silvia Russo che fissa le emergenze del territorio: crisi del settore manufatturiero, moda in ginocchio e con lei calzaturiero, confezioni e pelli, Irpef troppo alto e classe media in crisi, necessità di ampliare Peretola e alla svelta.

Tomasi e Bundu dipingono la Toscana che hanno in mente e a volte i loro mondi sembrano perfino sfiorarsi come quando il sindaco di Pistoia spiega che la "priorità" è fermare la fuga dei "4.500 giovani l’anno" e lo si fa "con più contributi agli affitti che la Regione deve ottenere battendo cassa al governo" e che serve "rimettere mano al portafoglio per nuova edilizia per gli studenti e non nuovi studentati per ricchi". Tomasi, molto applaudito (come quando dice che "il reddito di cittadinanza è "fallimentare") invoca "giustizia sociale". Tradotto: "Diritto a lavoro, studio e casa" con promessa di "fondo regionale contro sfratti e abbandoni".

Già, il lavoro. Ci torna su spesso: "Mi piacerebbe la tecnologia legata alla ricerca. Non possiamo permetterci che nessuna azienda abbandoni il territorio, dovremmo diventare attrattori". Trasporti: "Sul Tpl sono contrario alla gara unica" e "la prossima sarà su tre lotti, ma siamo già in ritardo". Con Bundu Tomasi condivide anche la necessità di convertire i "siti dimessi" ma è su infrastrutture e politiche sociali che le distanze si fanno nette. Per Bundu il reddito di cittadinanza è cosa buona perché "ha già dato a tanti la possibilità di non accettare lavori sottopagati". "Sull’Irpef bisogna andare verso una progressività maggiore per chi guadagna di più" dice ancora. E poi "serve "potenziare il lavoro e il know how". Anche su Peretola il no è netto: "Tuteliamo gli attuali sorvolati ma la priorità è l’ambiente".

In chiusura Giani snocciola le sue priorità. Sulla scuola, dice, "la misura simbolo sono gli asili nido gratis". Sul lavoro cita invece "l’agenzia toscana per l’impiego" e rivendica il fatto che "il tasso di occupazione è salito al 70,9%". Il presidente parla anche di infrastrutture, sottolineando come la sua sia stata "una legislazione forte" ("Mi arrogo il merito di aver fatto ripartire l’alta velocità"). Quindi la stoccata alla Cisl: "Chiede di togliere l’addizionale Irpef? Se si togliesse verrebbero meno 200 milioni e ciò vorrebbe dire tagli alla sanità. Quando fu introdotta due anni fa, fu introdotta perché l’attuale governo non ci riconobbe i rimborsi per il payback sanitario". E poi: "Si voleva forse seguire l’esito dei ricorsi al Tar delle aziende? La gran parte di questi ricorsi è rimasta soccombente. Allora quando mi si dice di tagliare gli sprechi, mi si dica dove, altrimenti significa tagliare la sanità. E io la sanità non la voglio tagliare".