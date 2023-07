Primo cittadino metropolitano, sì a elezione diretta

FIRENZE

La possibilità del ripristino dell’elezione diretta del sindaco metropolitano e dei consiglieri, argomento molto dibattuto nelle ultime settimane, piace a tutti. Raccoglie consensi al di là dei partiti perché in molti ritengono che questo sia un modo per dare più forza all’area metropolitana, oggi troppo schiacciata dai grandi Comuni. Per il sindaco di Firenze Dario Nardella può essere un’opzione interessante per il futuro. Per una volta, almeno nell’ultimo periodo, esiste un asse tra Pd e Iv.

Il consigliere metropolitano e capogruppo del Pd a Palazzo Vecchio Nicola Armentano coglie "in modo positivo la proposta in corso di analisi e discussione in Parlamento". Con una precisazione: "Il nuovo quadro istituzionale andrà accompagnato da risorse finanziarie, deleghe e funzioni precise. Solo così può avere coerenza con la volontà popolare di decidere da chi farsi amministrare".

Francesco Casini di Iv è sindaco di Bagno a Ripoli e ricopre la carica di consigliere metropolitano alla mobilità. Il suo approccio sull’elezione diretta del sindaco metropolitano e dei suoi consiglieri è molto chiaro: "Non possiamo perdere l’occasione per una riforma serie delle Province e delle Città metropolitane – commenta – O gli ridiamo vita, ripristinando organismi di primo livello e cariche elettive oppure meglio se le chiudiamo definitivamente. Personalmente sono a favore della prima"

Favorevole anche il sindaco di Scandicci Sandro Fallani secondo cui con l’elezione diretta dei sindaci "le Città metropolitane avrebbero un grande futuro", per il primo cittadino di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, esponente della Sinistra, "l’attuale assetto non ha funzionato e ha allontanato moltissimo un ente che può avere funzioni importanti dai territori e dai cittadini". "Favorevole" anche il sindaco di Marradi e consigliere metropolitano Tommaso Triberti. E anche da destra arrivano tutte aperture. Per Alessandro Scipioni (Fdi) "Il governo Meloni si sta dimostrando a favore della democrazia diretta".

Niccolò Gramigni