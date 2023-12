Primark punta sui manager. Servono due persone

A Firenze Primark, la catena di abbigliamento low cost, assume a tempo indeterminato un team manager e un department manager, entrambi a tempo pieno. Nel primo caso è richiesta esperienza di almeno un anno nel mondo del retail-grande distribuzione come punto di riferimento all’interno di un team, mentre nel secondo è richiesta esperienza almeno biennale sempre nel mondo del retail-grande distribuzione ed esperienza anche nella gestione, formazione e sviluppo di un team. Per i due profili è inoltre indispensabile la disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale con possibilità di esprimere una preferenza su almeno due regioni in cui Primark è presente.

Per candidarsi: it.carriere.primark.com.