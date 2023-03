Primarie locali del Pd Mayer primo candidato in quota Schlein

Andrea Mayer (foto) apre ufficialmente la corsa alle primarie del Pd. Classe 1986, coordinatore del comitato comunale per Elly Schlein, si presenta col programma intitolato "Ri-parte da noi". "Nel nostro territorio sta crescendo un’energia politica nuova, del quale mi sento parte – dice – e che impone una discontinuità col passato. Il Pd ha bisogno di fare i conti con i propri errori per innescare una rigenerazione reale delle proprie dinamiche, dando avvio ad un nuovo ciclo che metta in campo un rinnovamento politico condiviso e partecipato, plurale e collettivo nei metodi, nel linguaggio e nei contenuti".

Credibilità e coerenza, sottolinea, i cardini della sua candidatura. Quello di Mayer è uno dei tre nomi arrivati al Pd per le primarie in vista delle amministrative di maggio: gli altri due sono Riccardo Lazzerini e Angela Cappelletti. Nessuna candidatura è arrivata extra Pd, anche se i Dem puntavano su primarie di coalizione. Il partito intanto non si esprime ufficialmente: all’indomani delle candidature, puntava su un accordo per convogliare tutti su un unico candidato senza andare alle urne. L’uscita pubblica di Mayer fa presagire che l’accordo non è stato trovato.

Manuela Plastina