Primarie, la campagna si accende. Le proposte di Pestelli e Pignotti

Entra nel vivo la campagna per le primarie Pd del 3 marzo per il candidato sindaco ei due ‘contendenti’, Franco Pestelli e Francesco Pignotti, presentano alcune loro proposte. Quella di Pestelli riguarda il monitoraggio sulle grandi opere: "Abbiamo sottolineato - dice - come il tema delle opere infrastrutturali dovrà essere gestito in maniera diversa dall passato. Cantieri importanti quali la terza corsia e la variante di Grassina dovranno essere monitorati per evitare le criticità che ad oggi manifestano sul territorio. Il cedimento di via di Belmonte è un serio segnale di allarme. La costituzione di unacommissione aperta alla ai cittadini potrebbe essere una soluzione. Un impegno della mia proposta amministrativa". L’impegno di Pignotti, è invece l’istituzione della Consulta delle frazioni, un nuovo organismo consultivo dell’amministrazione in cui ogni frazione verrà rappresentata da uno o più referenti e che si riunirà, assieme al sindaco e agli assessori competenti: "L’obiettivo – spiega Pignotti - è quello di esaminare i bisogni e le richieste delle frazioni, provando ad affrontarli in maniera puntuale rispettando le specificità e identità ma anche con uno sguardo su tutto il territorio". Per Pignotti la Consulta dovrà essere "uno strumento fo per affrontare le questioni più urgenti delle frazioni insieme e non in contrapposizione ai cittadini. Specie quando saranno coinvolti altri enti o soggetti, con i quali servirà rapportarsi con una voce sola".