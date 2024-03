Primarie Il Pd si spacca, lascia Cicalese

Se le primarie servono per dividere e non per unire. Arrivano i primi effetti della guerra fratricida interna al Pd; a lasciare segreteria e partito è Giuseppe Cicalese. Cicalese in questi anni è stato uno dei ‘lavoratori oscuri’ del partito. Sempre presente alle feste, per le campagne elettorali. Sempre disponibile per i dibattiti e per tutte le attività del partito nei quartieri, a maggior ragione Badia a Settimo. Ha deciso di lasciare con una lettera aperta, frutto di un profondo conflitto interno. "Ho visto venire meno le mie motivazioni nel rimanere nel partito – ha detto – e non solo perché alle primarie non ha vinto il candidato (Andrea Giorgi) da me convintamente sostenuto. Le primarie sono servite solo a spaccare il partito, ad acuire la litigiosità, a favorire i veleni". Cicalese alla fine ha deciso di lasciare.

"Lascio con un certo rammarico – ha detto – ho cominciato la mia attività nel 1994, nel quartiere di Badia, con l’allora sindaco Giovanni Doddoli. Sin da subito, seppur appassionato e attento al territorio circostante ’la piana di settimo’ portando avanti ’la Politica del lampione e le piccole cose’, ho visto crescere attraverso lo strumento della politica un’attenta analisi sui bisogni della città".

E ancora: "Con Simone Gheri ho continuiato a sostenere l’amministrazione nel cambiamento della città. E ancora in questi anni con Sandro Fallani – continua –. Una tenuta non scontata soprattutto sociale e poi post Covid, con la gestione di situazioni dovute alle politiche nazionali che hanno gravato su più cantieri. Ma a questo punto l’esito delle primarie, ma non solo, mi impongono di prendere una pausa. La mia decisione è anche frutto delle varie circostanze che sono emerse nella gestione di un percorso che doveva andare in maniera concreta verso un unica candidatura".

Le forzature della mozione Schlein, lo scacco del voto cattolico, l’impossibilità di trovare una quadra evitando le primarie, le ruggini di 10 anni fa, hanno determinato una spaccatura profonda dentro il Pd; le dimissioni di Cicalese sono la punta dell’Iceberg, in un partito sull’orlo di una crisi di nervi che potrebbe cedere pezzi pregiati al civismo incarnato da Bellosi, che si è presentato smontando la narrazione della candidata Claudia Sereni, e con Claudio Gemelli che guida la pattuglia del centrodestra con l’obiettivo di ottenere un risultato sicuramente importante sfruttando il voto d’opinione delle europee.

Fabrizio Morviducci