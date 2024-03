Primarie, Gemelli è il nome di FdI. Bellosi prepara la discesa in campo

Non solo Pd, non solo primarie. C’è vita nell’universo politico scandiccese, e cominciano a uscire le candidature ufficiali degli altri partiti. Il centrodestra ha rotto gli indugi, e come ampiamente previsto dal nostro giornale, sarà il coordinatore provinciale di FdI, Claudio Gemelli, a correre per la poltrona di sindaco. Gemelli si presenterà ufficialmente ai suoi militanti in città sabato alle 12 al bar Aquila in via Pascoli. Vedremo quali saranno le forze politiche in coalizione a sostenerlo.

Sicuramente insieme al coordinatore cittadino Kinshore Bombaci, Gemelli ha puntato molto a temi cari al centrodestra, come la sicurezza e la battaglia contro i ritardi nei cantieri di Scandicci che hanno causato non pochi problemi ai residenti. Ma ieri era anche il momento della verità per Giovanni Bellosi che ha radunato i suoi giocatori del Casellina, le famiglie, lo staff tecnico, i simpatizzanti della società sportiva per annunciare le sue dimissioni dalla presidenza. Un passo necessario per avere le mani libere e potersi lanciare nell’avventura ‘civica’, ed essere un’alternativa al governo del Pd. A sostenere Bellosi non sarà una sola lista, ma più liste che raccoglieranno nel civismo diverse sensibilità. Ha annunciato il suo supporto anche Italia Viva di Scandicci, in rotta col partito democratico proprio sulle modalità di gestione delle candidature. Il 17 marzo ci saranno le primarie, così gli avversari capiranno se dovranno confrontarsi con Andrea Giorgi o Claudia Sereni. Nell’un caso o nell’altro, le strategie di confronto saranno sicuramente rimodulate.