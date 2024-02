Primarie di coalizione. Bellosi in corsa per Italia Viva

Preparate i popcorn. Italia Viva entra a gamba tesa nell’agone elettorale e propone un suo candidato alle primarie di coalizione. La nota è stringata, ma è sicuramente un nuovo terremoto nella già sismica politica scandiccese. "Iv rinnova il suo impegno a un dialogo aperto e alla partecipazione democratica. Apprezziamo la scelta del Pd Scandicci di aprire le primarie alla coalizione, fatto non accaduto in altre città vicine. In attesa della chiamata ufficiale da parte del segretario, annunciamo che parteciperemo alle primarie con il candidato che rappresenta per noi segno di vero cambiamento e uno sguardo verso i valori riformisti: Giovanni Bellosi (nella foto)". A questo punto la presidente di Iv, Giulia Crepaldi resta in attesa di ‘nuove’ dal segretario Pd Tommaso Francioli, che proprio ieri al termine della segreteria cittadina nella quale si ufficializzavano i due candidati del partito, Andrea Giorgi e Claudia Sereni, aveva aperto a primarie di coalizione, ma solo in caso di condivisione del percorso di governo di questi anni. Vedremo ora chi si assumerà la responsabilità di accettare o non accettare la candidatura di Iv. Perché se lo statuto del Pd prevede nel dettaglio le modalità per concorrere, non c’è un regolamento per le primarie di coalizione. Chi decide se il candidato di di un partito della coalizione va bene o meno? Secondo quali criteri? Di certo non il Partito democratico per quello di Iv. Bellosi per il momento nicchia: "Ringrazio Italia Viva – ha detto – per aver puntato sulla mia proposta civica ritenendo di spenderla nel campo del centrosinistra. Relativamente alle questioni di coalizione ovviamente non mi competono. Io mi metto a disposizione con il mio progetto sul futuro di Scandicci che in questi giorni è stato condiviso non solo dagli amici di Iv, ma anche da molti cittadini di ogni estrazione politica. Insieme possiamo fare una Scandicci migliore". E siamo appena a febbraio.

morv