Primarie del Pd, domenica si vota. Sette i seggi, aperti dalle 17 alle 20

Primarie del Pd, il vademecum. Il segretario del partito, Tommaso Francioli (nella foto al centro), ha diffuso le regole per il voto che porterà a scegliere tra Andrea Giorgi e Claudia Sereni per la candidatura a sindaco. Si vota domenica 17 dalle 8 alle 20. I seggi sono aperti al circolo Arci il Ponte (via IV novembre 13) per le sezioni elettorali 1-2-3-5-6-9-10-11-13-14; casa del popolo di Vingone (sezioni 4-12-21-22-23-24-25-26-27-28-46); casa del popolo di Badia a Settimo (sez 39-40-41-42-43-44-47); circolo Uisp San Michele a Torri per le sezioni 45-48; casa del popolo di Casellina (sez 7-8-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38); Arci Le Bagnese (16-19-20); Circolo San Giusto (sez15-17-18). Per votare bisogna essere cittadine e cittadini italiani residenti a Scandicci. Possono votare anche i cittadini di paesi Ue ed extra-Ue residenti a Scandicci, iscrivendosi preventivamente sulla piattaforma online.https://linktr.ee/pdscandicci.

Sono chiamati al voto anche i sedicenni; possono farlo nel seggio del nucleo familiare, sempre iscrivendosi prima al portale web. Chi non è iscritto al partito deve versare un contributo di due euro. Gli iscritti al Pd di Scandicci non residenti nel comune possono votare al circolo "Il Ponte". Le primarie sono aperte anche a coloro che pur non iscritti dichiarano di riconoscersi nei valori del centro sinistra. C’è un seggio itinerante, possono usarlo tutti coloro che sono impossibilitati per motivi di salute o di altro genere, motivando la richiesta per email a [email protected]