Primarie del Pd, domani la verità. I seggi sono aperti dalle 8 alle 20

Primarie del Pd, domani si vota. Fuori o dentro per i candidati Andrea Giorgi e Claudia Sereni. Si giocheranno tutto, ovvero la possibilità di farsi eleggere sindaco di Scandicci alle prossime amministrative, in una giornata di urne e gazebo. Chi vince corre, chi perde torna a lavorare, secondo lo schema distruttivo che le primarie del Pd hanno sempre seguito dalla prima edizione fino all’ultima. Ecco come si vota. Domani seggi aperti dalle 8 alle 20.

Ecco tutti i seggi: urne disponibili al Circolo Arci il Ponte (via IV novembre 13) per le sezioni elettorali 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 -14; Casa del popolo di Vingone (sezione 4 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 46); Casa del popolo di Badia a Settimo (sezioni 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 47); Circolo Uisp San Michele a Torri per le sezioni 45 - 48; Casa del popolo di Casellina (sezioni 7 - 8 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37-38); Arci Le Bagnese (16 - 19 - 20); Circolo San Giusto (sezioni 15 - 17 - 18).

Per votare bisogna essere cittadine e cittadini italiani residenti a Scandicci. Possono votare anche i cittadini di paesi Ue ed extra-Ue residenti a Scandicci, iscrivendosi preventivamente sulla piattaforma online.https://linktr.ee/pdscandicci. Sono chiamati al voto anche i sedicenni; possono farlo nel seggio del nucleo familiare, sempre iscrivendosi prima al portale web. Chi non è iscritto al partito deve versare un contributo di 2 euro. Gli iscritti al Pd di Scandicci non residenti nel comune possono votare al circolo "Il Ponte". Le primarie sono aperte a coloro che pur non iscritti dichiarano di riconoscersi nei valori del centrosinistra. C’è un seggio itinerante, possono usarlo chi è impossibilitato per motivi di salute o di altro genere, motivando la richiesta per email a [email protected]. Alle 20 chiusi i seggi, cominciano gli scrutini.

L’esito della votazione intorno alle 22,30. A quel punto sarà chiaro chi del Pd dovrà confrontarsi con i candidati degli altri partiti. Per ora l’unico ufficiale è Claudio Gemelli del centrodestra, che già oggi partirà con una campagna di ascolto al gazebo al mercato del sabato di piazza Togliatti. L’altro candidato sarà Giovanni Bellosi, alla guida di una lista civica che punta a governare la città superando gli scontri di partito.

Fabrizio Morviducci