"Prima presidente donna in Cassazione? Continuerò a fare il mio dovere con i piedi ben ancorati a terra"

"Continuo a fare il mio dovere come ho cercato sempre di fare con i piedi saldamente ancorati a terra, pensando che abbiamo di fronte dei cittadini a cui fornire risposte". Lo ha detto Margherita Cassano, magistrato indicato all’unanimità dalla quinta commissione del Csm come primo presidente della Cassazione, rispondendo a chi le chiedeva come si stia preparando ad assumere l’incarico di prima donna presidente della Suprema Corte. Cassano ha parlato a margine di un convegno allo Stensen. "Oggi parleremo delle nuove domande di giustizia - ha aggiunto - che vengono proposte alla magistratura e dei limiti della risposta giudiziaria a queste nuove domande, a una società che è soggetta a un divenire sociale molto più intenso e veloce rispetto al processo di elaborazione normativa da parte del Parlamento". Il primo marzo è in calendario il plenum del Csm che dovrà confermare l’indicazione della commissione.