Prima elementare del Girone a rischio chiusura. Benucci presenta un’interrogazione in Regione

La cancellazione della prima classe delle elementari Guatierotti del Girone arriva in Regione, con una interrogazione del consigliere del Pd Cristiano Benucci (nella foto). "L’Ufficio scolastico provinciale ha comunicato alle famiglie che 11 bambini iscritti sono pochi. Come conseguenza- spiega Benucci- i genitori sono stati invitati a scegliere una scuola alternativa, la primaria Pazzino dé Pazzi di Compiobbi, che però conta già 17 iscritti, creando una classe di 28 alunni. Si tratta di una scelta pedagogicamente discutibile, perché una classe così numerosa non è ideale per l’apprendimento". Si ricorda che la scuola di Girone ha beneficiato di fondi per la riqualificazione mentre la scuola di Compiobbi subirà una ristrutturazione nel prossimo anno. "La chiusura della prima sarebbe un errore. Il Comune è classificato come parzialmente montano, dove il minimo di alunni per classe previsto dalla normativa è di 10 anziché 15. Pur non avendone competenze dirette - conclude Benucci - confido nell’intervento del Regione" Intanto i genitori, assistiti dall’avvocata Isetta Barsanti Mauceri, sono pronti a dare battaglia portando la questione al Tar. Il primo passo è stata la richiesta di accesso a gli atti prodotti per la mancata attivazione della classe. La pec è partita il 24 aprile ed è stata indirizzata alla dirigente dell’Istituto Balducci, ai responsabili degli uffici scolastici regionali e provinciali, nonché al sindaco Ravoni. "A oggi – dice l’avvocato- abbiamo ricevuto una sola risposta, in forma parziale, dalla direzione della Balducci. In assenza di novità, faremo tutti i passi necessari per difendere il diritto allo studio dei bambini di Girone".

D.G.