Prima elementare, anno ’52-’53 Ex alunni insieme come una volta

A fare l’appello, stavolta, non è stata l’amata maestra Nadia Palli, né la supplente Vanda Franceschelli, ma l’assessore sestese alle Politiche scolastiche Sara Martini e il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Gino Strada“, Rodolfo Domenico Sarli: l’effetto ‘amarcord’ ha coinvolto tutti. A settant’anni dalla prima campanella gli alunni della prima elementare 1952-1953 della scuola Pascoli di Quinto Alto si sono ritrovati a pranzo: in totale hanno partecipato alla ‘rimpatriata’ in 13, fra i quali una sola donna, Carla Banchi, sui 27 totali. "Non siamo riusciti a rintracciare tutti – spiega Mario Berti, ex alunno fra i principali organizzatori – alcuni poi sono venuti a mancare, altri vivono all’estero, uno ad esempio a New York, ma è stata una festa davvero bella. L’obiettivo, ora, è quello di incontrarci fra due anni, in occasione delle celebrazioni per i 120 anni della scuola Pascoli".