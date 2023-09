Prima campanella. La carica dei 117mila torna sui banchi: "Aumentati i custodi"

di Elettra Gullè

Suona stamani la prima campanella. Quasi tutti i professori saranno in cattedra. In base ai dati forniti dall’Ufficio scolastico regionale, su l’86,92% dei posti rimasti scoperti sono stati assegnati ai supplenti. Più alta la percentuale sul sostegno, pari al 93,43%. Per il direttore dell’Usr Ernesto Pellecchia sono numeri di cui andare orgogliosi: "I dati attestano che la stragrande maggioranza delle operazioni che precedono l’avvio dell’anno scolastico sono state fatte nei tempi previsti, con un tasso di copertura dei posti molto significativo".

Stamani nella nostra città tornano tra i banchi 117.844 alunni, di cui 4.068 con disabilità. 5.500 le classi che sono state formate nei 106 istituti scolastici. Invece sono 3033 i docenti di sostegno. "Il rapporto medio tra alunno e docente è pari ad 1,3%. Un dato molto virtuoso" sottolinea Pellecchia. Per quanto riguarda i ruoli, a livello regionale si sarebbero potuti assegnare 4154 posti, ma di fatto ci si è dovuti fermare all’80%, con "3320 immissioni effettive".

Il motivo? "Va principalmente ricercato nell’esaurimento delle graduatorie" spiega sempre Pellecchia, che parla anche di "un alto numero di rinunce" comunque "in linea con gli anni passati". Insomma, in via Mannelli non è stato rilevato quel temuto incremento dovuto al caro-affitti. Come ogni anno, tantissimi i supplenti in cattedra. 1349 i posti assegnati su . 1679 sul sostegno.

E gli Ata? Da tempo i sindacati bacchettano l’Ufficio scolastico regionale, ritenuto troppo "timido" nel chiedere a Roma posti aggiuntivi. "Non è assolutamente vero - si difende Pellecchia -. Ho adeguatamente valutato le esigenze espresse dalle scuole, tant’è che a livello regionale ho autorizzato 882 posti in più, con un incremento di 217 posti rispetto ad un anno fa. Mi pare un dato molto significativo. Poi, ognuno sull’argomento mantiene la propria opinione personale. Una cosa comunque è certa ed è molto importante: la scuola riparte con tutti gli insegnanti al loro posto, con le segreterie al completo e con tutti i collaboratori necessari".

Quanto al tema spinoso del dimensionamento scolastico, Pellecchia al contrario della Regione Toscana sostiene la bontà del progetto di dimensionamento scolastico. "Io lo vedo con estremo favore - soppesa le parole il direttore dell’Usr -. Posso dire che in questo modo si è finalmente riusciti a superare quel regime normativo che di fatto non ha finora consentito alle scuole di avere un dirigente scolastico titolare, oltre al direttore generale dei servizi amministrativi".

Ma Pellecchia ci tiene soprattutto a rassicurare riguardo al fatto che "l’attuazione del nuovo quadro normativo non comporterà la chiusura di plessi. Insomma, il dimensionamento scolastico non avrà alcun impatto diretto sull’erogazione del servizio. Adesso, le scuole sottodimensionate sono senza un dirigente titolare. Col dimensionamento, non sarà così". La Regione Toscana prosegue invece la sua battaglia contro il ridimensionamento della rete scolastica. Per opporsi al progetto ha presentato anche un ricorso alla Corte costituzionale.