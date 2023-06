Nardella: “Questa settimana incontrerò gli albergatori per calmierare prezzi”

Firenze, 19 giugno 2023 - Sui prezzi delle camere degli hotel "ci sono aumenti davvero incredibili, da un lato posso spezzare una lancia a favore degli imprenditori del settore alberghiero che hanno sofferto tanto durante il Covid, hanno tenuto aperto le loro aziende, dall'altro gli aumenti in certi casi sono ingiustificabili e sorprendenti. Questa settimana convocheremo le associazioni delle imprese degli albergatori per studiare misure per calmierare i prezzi e non generare una sorta di autogol".

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, in collegamento con 'Unomattina' su Rai1. "Il nostro obiettivo è far tornare i turisti, non possiamo lasciare un brutto ricordo", ha aggiunto.

Sulla stagione, ha spiegato Nardella, "questa è la più importante mai vista prima. C'è stato un grande rimbalzo dopo la pausa del Covid, per certi aspetti anche imprevedibile. Abbiamo potenziato al massimo i progetti di offerta culturale, provando a promuovere manifestazioni fuori dal centro storico in modo da spalmare il più possibile i flussi, stiamo promuovendo anche musei minori per evitare l'effetto imbuto sui grandi musei che sono di grande attrazione. Abbiamo un portale internet che ci consente di promuovere non solo la città ma i percorsi dell'area metropolitana".

Secondo Nardella "se diamo più opportunità fuori dal centro dove si concentrano i turisti possiamo spalmare di più questo tipo di fenomeno, poi è chiaro che sul medio-lungo periodo bisogna investire sulle infrastrutture, sull'offerta alberghiera in modo che si possano assorbire questi numeri" legati all'arrivo dei turisti.