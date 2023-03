Prevenzione terremoti Check up dei palazzi "Monitoriamo i rischi per la sicurezza futura"

Come sono messe le ginocchia di cemento della città? Come reagirebbero se la terra dovesse tremare a Firenze? Le risposte arriveranno tutte dall’analisi della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti e delle possibili ‘reazioni’ a seconda dell’intensità del fenomeno che Palazzo Vecchio ha avviato con l’obiettivo di arrivare a definire le modalità di intervento in termini di miglioramento o adeguamento delle strutture.

Il piano è frutto degli accordi di ricerca tra il Comune di Firenze e i dipartimenti di Architettura e Ingegneria civile e ambientale dell’Università che hanno avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Titta Meucci.

"Andiamo avanti con il monitoraggio e gli approfondimenti scientifici per conoscere le caratteristiche strutturali e sismiche del nostro patrimonio immobiliare - ha detto a tal proposito l’assessore -, in modo da arrivare a definire tecniche di intervento sempre più efficaci. I due accordi con l’Università di Firenze vanno in questa direzione".

Oggetto dello studio in questione sarà la stima dell’intensità dell’input sismico per il quale l’edificio arriva ai diversi stati limite di possibile danno o collasso parziale o totale. I metodi impiegati saranno poi validati su un campione statistico costituito dagli edifici strategici o rilevanti di proprietà del Comune di Firenze. Le ricerche riguarderanno immobili di interesse culturale come il Museo Novecento e Villa Arrivabene, ma anche edifici sportivi come il Palazzetto Iti e il Velodromo, edifici scolastici come la Scuola Ambrosoli e altri immobili come alcuni edifici Mercafir.

Le attività di ricerca saranno strutturate in diverse fasi. Si partirà infatti con i rilievi tecnici per definire le caratteristiche strutturali dell’edificio, per poi passare alla verifica statica per carichi verticali e all’individuazione dei meccanismi di collasso per la definizione dei possibili scenari di danno e collasso parziale o totale, per arrivare infine all’elaborazione dei risultati per ogni singolo edificio analizzato, con valutazione della sicurezza sismica.

Attraverso un’analisi preliminare dei possibili meccanismi di collasso verrà determinato il meccanismo di collasso più probabile per l’edificio in esame, in relazione alle sue caratteristiche costruttive.