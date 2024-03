Prevenzione dei tumori. Incontro a Villa Donatello

La donna è molto più propensa allo screening rispetto all’uomo. E’ quanto emerge dal Congresso macroregionale della Società Italiana di Andrologia, dal titolo “L’etica in andrologia”, che si è tenuto a Villa Donatello, a Sesto, a cui hanno partecipato esperti provenienti dalla Toscana, Liguria e Umbria. Il congresso è stato aperto dal professor Maurizio Faggioni, ordinario di Teologia e Bioetica all’Università Pontificia di Roma, introdotto dal professor Vincenzo Orlando, presidente del Congresso, organizzato dal professor Nicola Mondaini, docente associato all’Università Magna Graecia di Catanzaro e che svolge attività clinica proprio a Villa Donatello. Nel corso di una tavola rotonda sulla prevenzione del tumore della prostata in confronto con quello del tumore alla mammella, è stato evidenziato come la donna sia molto più propensa alle campagne di screening rispetto all’uomo. Sull’argomento è intervenuta anche Eleonora Frescobaldi (nella foto), presidente di Corri la Vita, l’associazione che da oltre 20 anni promuove la prevenzione della salute femminile.