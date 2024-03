Prevenzione dal rischio alluvioni. La messa in sicurezza della Sieve

Quando la Sieve si gonfia, i primi a preoccuparsi sono gli abitanti della frazione di Sagginale. Anche negli ultimi anni, quando la Sieve ha rotto gli argini provocando allagamenti, Sagginale è stata la prima ad avere strade e scantinati pieni d’acqua. "Abbiamo messo in campo fondi, accordi e ogni altro strumento per mitigare il rischio a cui è sottoposta la frazione di Sagginale – spiega il sindaco Paolo Omoboni -. Nei prossimi anni sarà necessario un importante piano nazionale per affrontare le emergenze idrogeologiche". Intanto ha preso avvio, con un finanziamento di 370 mila euro della Regione, un intervento sui fossi che attraversano l’abitato e si gettano in Sieve, progettato per migliorare la loro efficienza idraulica: nel fosso di Romignano si sta realizzando una briglia e si amplierà la sezione dell’alveo, in corrispondenza dell’inizio del tratto tombato e la risagomatura del tratto finale con interventi anche alla foce così da evitare l’effetto "rigurgito" in caso di piene. Sul fosso di Montefari saranno posizionate briglie per i corpi estranei e ampliato l’alveo nei punti nevralgici; e su altri fossi minori sono previste valvole antiriflusso per l’eliminazione dei fenomeni di rigurgito. Si provvederà a tagliare la vegetazione riparia. Ancora, il Comune ha ottenuto 360 mila euro dal Ministero dell’Interno, inseriti nel Pnrr per interventi di mitigazione del rischio idraulico: così si è avviata la progettazione per migliorare la capacità di smaltimento della rete fognaria e sono in corso indagini coordinate con Publiacqua. Non si tratta comunque dei primi interventi di messa in sicurezza idraulica dell’area di Sagginale: qualche anno fa si è lavorato sul torrente Corolla, per evitare eventuali esondazioni, e si è provveduto soprattutto a redigere un più attento piano di laminazione delle piene da gestire attraverso il lago di Bilancino.

Paolo Guidotti