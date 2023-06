Prevenzione andrologica in classe Raggiunti mille studenti a Firenze Il progetto presentato in Senato

La Compagnia di Babbo Natale è tornata in Senato per presentare i risultati del progetto ‘Amore senza ostacoli’, la campagna di informazione per la prevenzione andrologica rivolta agli adolescenti patrocinata dalla Società Italiana di Andrologia col supporto della Fondazione Compagnia di Babbo Natale. Solo a Firenze e provincia i ragazzi raggiunti sono stati mille. I babbi si sono ritrovati a Roma nell’ex aula Difesa del Senato per le conclusioni dello studio lanciato un anno. L’iniziativa ha coinvolto i ragazzi delle scuole italiane sul tema della prevenzione andrologica e dell’educazione sessuale. "È stato un piacere poter ospitare a Palazzo Madama la delegazione fiorentina della Compagnia di Babbo Natale – ha commentato il senatore Paolo Marcheschi, membro della Compagnia- che oltre ad aver avuto l’occasione di presentare la conclusione del progetto iniziato un anno fa nelle scuole fiorentine, ha apprezzato le importanti radici, legate strettamente a Firenze, che contraddistinguono la storia di Palazzo Madama".