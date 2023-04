Preso lo scassinatore dei parcometri

di Fabrizio Morviducci

Finisce nella rete della polizia municipale lo scassinatore dei parcometri. Negli ultimi mesi erano stati segnalati non pochi episodi: le macchinette automatiche per pagare il parcheggio erano state prese di mira da un ladro che aspettava la notte fonda per forzare la cassetta degli spiccioli Era piuttosto esperto: con un cacciavite riusciva ad aprire lo sportello, per pescare tutte le monetine e poi scappare facendo perdere le proprie tracce. I parcometri danneggiati sempre gli stessi: quelli su via 78° reggimento reggimento Lupi di Toscana, sia nel parcheggio accanto alla sede Cna, sia in quello accanto al palazzetto, sia gli altri in via Francoforte sull’Oder. Il malvivente entrava in azione a notte fonda, in modo da farla franca. Per la società di gestione dei parcheggi a pagamento era diventato praticamente un incubo visto che ogni volta era necessario intervenire. Al lavoro per le indagini si sono messi gli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante, Giuseppe Mastursi.

Appostamenti, controlli, uno studio sulla dinamica dei furti, ha portato gli uomini in divisa a studiare una strategia per poter arrivare a fermare il malvivente. E alla fine la trappola è scattata due giorni fa verso le cinque del pomeriggio. Il cambio d’abitudine, rubare di pomeriggio invece che di notte, è stato fatale per il malvivente che è stato fermato dagli agenti e portato al comando all’interno del palazzo comunale. L’uomo non aveva con sé documenti. Ed è stato grazie alla collaborazione con l’Arma dei carabinieri se alla fine è stato scoperto l’arcano. Si tratta di un 33enne di origine tunisina, con diversi precedenti e irregolare in Italia. In base a quanto scoperto dalle forze dell’ordine, il migrante sarebbe noto con ben 8 alias, nomi diversi, e avrebbe a suo carico diversi precedenti specifici.

Durante la perquisizione successiva, gli agenti hanno trovato anche un computer portatile che risultava rubato l’altro giorno da un mezzo di Alia. Al termine delle formalità di rito, dopo l’identificazione, l’uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato, ricettazione, furto di generalità. L’indagine è arrivata rapidamente alla fine con la cattura del ladruncolo grazie all’impegno congiunto della municipale e dei carabinieri della compagnia di Scandicci guidati dal tenente colonnello, Gianfranco Cannarile. Le forze dell’ordine sono al lavoro per fermare gli episodi di microcriminalità sul territorio. L’appello è segnalare tempestivamente ogni situazione sospetta, in modo da garantire un intervento in tempi brevi.