Preso a pugni fuori dalla discoteca Feriti anche i suoi due fratelli

FIRENZE

La notte dell’aggressione non hanno richiesto l’intervento di forze di polizia. Hanno fatto fatto trascorrere il fine settimana. Il giovane rimasto ferito in modo più serio si ripreso (un po’) dal trauma e dallo choc, si è consigliato coi suoi familiari, magari un legale, alfine ha deciso di varcare l’ingresso della caserma dei Carabinieri di San Piero a Ponti, per denunciare una aggressione che ha dell’inconcepibile. Almeno stando alla prima ricostruzione. Ieri mattina un 23enne ha raccontato ai militari quanto accaduto la notte del 2 giugno, appena all’uscita della discoteca ’River Club’ (ex Sporting) di via dei Contini, a Campi Bisenzio: un pestaggio, violento e gratuito.

Il giovane ha rivissuto quei momenti allucinanti. Ha spiegato ai militari che per quanto è accaduto, dopo aver ricevuto le cure mediche al pronto soccorso di Careggi, gli sono state riscontrate ’fratture multiple del massiccio facciale’. Con una prognosi (solo iniziale) di trenta giorni.

Ripresosi dal trauma, ieri ha denunciato l’accaduto.

Secondo la prima, sommaria ricostruzione, il 23enne avrebbe riferito di essere uscito dal locale da ballo – verso la mezzanotte della notte tra giovedì 1 e venerdì 2 in compagnia di due suoi fratelli e di almeno un amico. Poco dopo sono stati aggrediti da un gruppo, presumibilmente di giovani. Il motivo? Non si sa. Niente. Gli investigatori si sono limitati a parlare in modo generico di "futili motivi".

Per ora non è chiaro che cosa abbia innescato quello che ha l’aria di essere stato un mezzo agguato.

Allo scopo di difendere l’amico il 23enne è rimasto coinvolto nel tafferuglio e percosso al volto con un pugno.

In quegli istanti concitati di violenza il fratello della vittima è stato colpito con una sedia alla schiena e da una bottiglia in volto.

Il secondo fratello della vittima, veniva colpito a sua volta con una bottiglia alla nuca. Il bilancio è quindi di tre feriti, anche se le altre due vittime hanno riportato lievi contusioni.

Il gruppo di aggressori, tutti sconosciuti alle vittime, sempre secondo stando a una ricostruzione che presenta, stando così le cose, diverse lacune, scappava rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Indagano i Carabinieri della compagnia di Signa.

