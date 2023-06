Preso 30enne con 14 grammi di cocaina

L’altra sera i carabinieri di Barberino di Mugello, impegnati nel controllo del territorio, hanno sorpreso un 30enne di origini marocchine con 14 grammi di cocaina. L’uomo, senza fissa dimora, domiciliato a Prato, si trovava nella zona di Barberino, e in particolare in un’area isolata nei pressi dei cantieri autostradali, all’interno di un veicolo in sosta, che ai carabinieri è apparso sospetto. Così i militari si sono avvicinati senza farsi notare, e hanno visto degli involucri all’interno del mezzo, vicino alla leva del freno. Sono quindi scattati ulteriori approfondimenti: grazie ai quali in tutto sono state recuperate 19 dosi di cocaina e denaro contante che, seppur tenuto da una ragazza di 25 anni residente in Mugello che si trovava in auto con lui, è stato ritenuto provento dell’attività di spaccio. Per questo l’uomo è stato denunciato alla procura di Firenze per spaccio di sostanze stupefacenti.