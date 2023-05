Presidio lavoratori dell’infanzia: “No al taglio delle sezioni”

Firenze, 5 maggio 2023 - Riduzione del servizio e peggioramento delle condizioni di lavoro. Sono in subbuglio i lavoratori delle scuole dell’infanzia comunali. Per questo si riuniranno l’8 maggio alle 16 in presidio sotto Palazzo Vecchio. Ad organizzare la protesta è l’Rsu del Comune di Firenze. “Verranno chiuse quattro sezioni il prossimo anno scolastico e si perderanno otto posti di lavoro - accusano i lavoratori -. Non solo. La nuova proposta di organizzazione dell’orario di lavoro aumenta le problematiche già presenti. Per gli insegnanti, si prospetta un aumento del carico di lavoro non frontale”. Non solo. “Alla luce di tutte le diseguaglianze e le criticità che scaturiscono dalla scelta dell’amministrazione di affidare parte del servizio in appalto a cooperative - si legge nel comunicato, - i lavoratori e le lavoratrici dichiarano di non condividere le proposte presentate dal Comune ed esprimono la loro preoccupazione per la tenuta del servizio, affermando la necessità di sostenere apertamente l’idea di scuola dell’infanzia che vorrebbero, pronta a innovarsi e migliorarsi, realmente attenta alla valorizzazione del personale e al benessere di bambini e bambine, capace di raccogliere i bisogni delle famiglie e del territorio, tenace e coraggiosa nel prendere iniziative di intervento anche sociale e di concreta qualità educativa, partendo dalla reinternalizzazione del servizio, nel riconoscimento del lavoro prestato dal personale dipendente delle cooperative in appalto”.

“La Uil Fpl Toscana - dice il segretario regionale Flavio Gambini, - appoggia il presidio. Le criticità segnalate in merito alla soppressione di alcune sezioni e alla riorganizzazione del servizio associata alla strutturazione dello stesso desta preoccupazioni nei lavoratori che facciamo nostre. L’amministrazione comunale convochi al più presto un tavolo sindacale per iniziare un percorso di confronto sull’offerta di un servizio che rischia di penalizzare lavoratori e cittadini. La scuola è importante e dobbiamo metterla al centro del rilancio del servizio pubblico”.