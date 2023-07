Presidio di Firenze per Kata, "Non fatelo per me o mio marito, ma per mia figlia"

Un presidio "per far cadere il muro di indifferenza e omertà che avvolge la scomparsa di Kata". È l’iniziativa organizzata stasera da Penelope, l’associazione che assiste le famiglie delle persone scomparse. Il ritrovo è fissato alle 21 in piazza Dallapiccola. L’associazione invita i fiorentini a partecipare all’iniziativa. Anche la mamma di Kataleya, ha chiesto a più riprese il sostegno della città.

"All’appuntamento mi auguro ci siano anche le istituzioni e i cittadini di Firenze: non fatelo per me o mio marito ma per mia figlia", ha ripetuto Katherine.

Ripetuti anche gli appelli a chi ha rapito la bambina.

"Mi rivolgo a chiunque abbia preso mia figlia, anche per errore: liberate Kata o fateci sapere se è ancora viva".

L’iniziativa di stasera non è che l’ultima di una serie di fiaccolate che la comunità peruviana ha organizzato molte volte, per stare vicina alla famiglia e dimostrargli la propria vicinanza.

Anche la scuola di Kata, la materna di viale Lavagnini, ha appeso una striscione "Ti aspettiamo" dedicato alla piccola compagna che non hanno potuto salutare prima dell’inizio delle vacanze estive.

Il mese passato non spinge all’ottimismo, ma la famiglia continua a sperare. Anche nei giorni scorsi, si sono presentati dagli inquirenti per metterli al corrente di tutto ciò che veniva loro in mente.