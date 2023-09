Presidio a Firenze: Sindacati denunciano emergenza docenti e personale Ata

È un quadro completamente diverso quello tratteggiato dai sindacati in attesa del suono della prima campanalla. "Prima campanella, sì, ma all’appello mancano docenti e personale Ata", puntano il dito Flc-Cgil, Cisl Scuola e Snals Confsal, che inaugurano il nuovo anno organizzando per stamani alle 11 un presidio proprio in via Mannelli, davanti all’Usr. "Le scuole riaprono ma di questo passo rischiano di chiudere a causa delle carenze di organico che anno dopo anno diventano sempre più gravi" tuonano i sindacati, che ribadiscono il loro allarme riguardo alla carenza di Ata: "L’organico di collaboratori scolastici e di assistenti tecnici amministrativi – spiegano ancora – è ben al di sotto delle reali necessità, in particolare degli istituti composti da più plessi".

E sciorinano un po’ di numeri: intanto, il 40% delle cattedre toscane date a supplenti. Percentuale che sale al 58 se guardiamo agli insegnanti di sostegno. A conti fatti, affermano sempre i sindacati, "nella scuola toscana mancano mille unità di personale Ata, 14mila docenti e 8236 docenti di sostegno". A preoccupare in particolare è proprio il fronte delle cattedre di sostegno. "Mancano gli insegnanti specializzati, nonostante il numero di alunni certificati sia in costante aumento - ribadisce Claudio Gaudio della Cisl scuola -. Gli atenei toscani non organizzano abbastanza corsi. E, dunque, le persone formate per stare accanto ai ragazzi con difficoltà sono insufficienti. Senza contare il fatto – concludono dai sindacati – che in particolare per i più fragili sarebbe essenziale la continuità didattica, che però resta una chimera".

Elettra Gullè