Presidenza a FdI In consiglio è subito bagarre

di Barbara Berti

"Il centrosinistra è ampiamente rappresentato. Insomma, avete governato per oltre dieci anni, per una volta, per i prossimi cinque anni, non prenderete poltrone in questo consiglio comunale". Il neo sindaco Andrea Tagliaferri, durante la prima seduta del parlamentino campigiano, senza tanti giri di parole – rivolgendosi al gruppo del Pd – mette in chiaro (se ancora non lo fosse) che loro – la sua coalizione di sinistra radicale e i grillini ribattezzata di "centrosinistra" dal sindaco – hanno vinto mentre i dem hanno perso e, quindi, non possono avanzare richieste. L’oggetto del contendere è la presidenza del consiglio, seconda carica istituzionale. La nuova maggioranza ‘offre’ lo scranno al centrodestra "perché erano all’opposizione come noi nella legislatura passata" motiva Marco Monticelli di "Fare Città" (consigliere delegato per il Diritto alla salute e Rapporti con enti del terzo settore), mentre il sindaco rimarca "che dalle urne è uscita una città frammentata e vogliamo ricucire questi strappi". La maggioranza, quindi, chiede ai quattro consiglieri del centrodestra di fare un nome unitario su cui convergere. Ovviamente i nomi proposti sono due, quello del candidato sindaco di Fratelli d’Italia Antonio Montelatici e quello del candidato sindaco di Fi e Lega, Paolo Gandola. Montelatici con 16 preferenze, alla seconda votazione, diventa presidente. Gandola non la prende bene, tanto che su facebook si sfoga: "Io, un uomo votato e premiato dalla gente ma odiato dai fannulloni, falsari e papponi che siedono in alcune istituzioni".

Ma la presidenza a Montelatici – che in tasca ha pronto un discorso di tre pagine – sdegna soprattutto i consiglieri del Pd e il civico Riccardo Nucciotti che definiscono tale elezione "un teatrino che umilia le istituzioni e svela l’accordo con Fratelli d’Italia per vincere il ballottaggio". "Montelatici è stato il primo ad abbracciare Tagliaferri durante i festeggiamenti per la vittoria delle elezioni: adesso si è capito fino in fondo il perché" sostiene il Pd. Nucciotti, invece, ricorda: "Sono stato accusato di tutto e di più, sono stato offeso anche pesantemente sui social per aver fatto un accordo alla luce del sole, un accordo trasparente e ufficializzato con il Pd. Qui, invece, sono emersi accordi sotto banco per la presidenza del Consiglio e qualcuno si è anche risentito. Non vorrei, ma credo che non sarà il primo accordo".

Per la presidenza del consiglio, il dem Leonardo Fabbri aveva avanzato la candidatura di Antonella Greco. "Lei e Lorenzo Loiero hanno ricevuto 190 e 227 preferenze: nemmeno sommando tutti i voti dei consiglieri di maggioranza si arriva a questi numeri" dice Fabbri ricordando che al primo turno il Pd era risultato la prima forza cittadina. "Allora perché non tenere conto di questo?" si domanda Fabbri.

"Dalle urne sono emersi numeri che invocano una richiesta di cambiamento" taglia corto Tommaso Tofani di "Si Campi a sinistra". Il Pd, comunque, evidenza un’altra mancanza: "Dopo una campagna elettorale con candidati espressione soltanto del genere maschile, dopo aver formato una giunta a maggioranza maschile (dove la vicesindaca ha la delega alle questioni di genere, ndr), non sono riusciti ad esprimere un nome di una donna per questa carica facendo l’en plein di uomini nelle cariche istituzionali".