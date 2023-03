Scuola, la preside Savino: “Non sarò a Casa Cervi il 25 aprile”

La preside Savino durante la manifestazione di Firenze

Firenze, 14 marzo 2023 – “Confermo di aver ricevuto l'invito a partecipare all'iniziativa organizzata da Casa Cervi in occasione del 25 aprile prossimo, ma smentisco di aver confermato la mia presenza, tanto meno accompagnata da una delegazione di studenti del liceo che dirigo”.

Annalisa Savino, preside del liceo Da Vinci di Firenze lo specifica riguardo alla comunicazione inviata ieri dall'ufficio stampa dell'Istituto Alcide Cervi di Gattatico di Reggio Emilia.

"In occasione della Festa del 25 aprile a Casa Cervi sarà ospite Annalisa Savino - recitava la nota diffusa ieri -. La presidente Albertina Soliani ha invitato la professoressa che ha accettato l'invito da concretizzarsi il 25 aprile stesso o nei giorni immediatamente successivi, si spera accompagnata da una delegazione di studenti del suo liceo”.

"Una conferma non sarebbe peraltro stata per me possibile, senza prima averne parlato con la comunità scolastica”, conclude la dirigente scolastica, che aveva scritto una lettera ai suoi studenti per condannare l'aggressione, definita “squadrista e di stampo fascista”, ai danni di due studenti.

L’aggressione era avvenuta il 19 febbraio scorso davanti al liceo Michelangiolo di Firenze da parte di sei giovani di Azione Studentesca. La preside era stata poi rimproverata dal ministro all'Istruzione Giuseppe Valditara che aveva definito la circolare di Savino come «impropria e strumentale», facendo poi scoppiare la bufera politica.