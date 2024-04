"Preservata la memoria delle stragi". Al Comune la medaglia al valore

Medaglia d’oro al merito civile per il lavoro di ricerca e valorizzazione della memoria storica sulla strage di Pratale. Il Comune di Barberino Tavarnelle sarà premiato oggi nel Salone Carlo VIII di Palazzo Medici Riccardi a Firenze. Un riconoscimento assegnato al Comune chiantigiano dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che di fatto attribuisce alle 12 vittime della strage nazifascista lo status di eroi nazionali. La drammatica vicenda si è consumata la sera del 23 luglio 1944, quando il paese di Tavarnelle era stato liberato la mattina stessa. Un gruppo di militari nazifascisti appartenenti alla 4^ Divisione Paracadutisti fece irruzione in alcuni casolari della zona. Separati gli uomini dalle donne e dai bambini, prelevò dodici contadini per condurli nell’attigua area boschiva, trucidandoli senza un motivo con raffiche di mitra quale atto di rappresaglia. Di tali drammatici eventi la comunità civile conserva a tutt’oggi viva memoria e ciò anche grazie alla testimonianza di Mirella Lotti, all’epoca bambina di 8 anni, figlia di una delle vittime letteralmente strappata dalle braccia del babbo, che ha contribuito alla ricostruzione dei fatti e che prenderà parte alla cerimonia. "È mio intento condividere questo importantissimo riconoscimento con tutta la comunità", dichiara commosso e soddisfatto il sindaco David Baroncelli. "Quello di domani (oggi ndr) è un giorno speciale. La nostra costante attività sulla memoria di Pratale nasce da un bisogno collettivo, unitario su cui si fonda la natura stessa dell’essere cittadini consapevoli, responsabili, partecipi della vita pubblica. Ovvero l’esigenza di valorizzare la memoria locale per affermare la verità storica, ed esprimere nel concreto l’impegno a rafforzare i nostri ideali e difendere la libertà".

Il sindaco inoltre sottolinea di dover "ringraziare tante persone, tra cui tutti gli storici che hanno lavorato negli anni, i docenti, gli artisti, le cittadine e cittadine, gli studenti e rivolgere un grazie particolare all’attore e autore teatrale Massimo Salvianti". Unica testimone vivente, diretta, della strage è l’ultraottantenne Mirella Lotti. Il ricordo del dolore vissuto, alla scoperta del sangue versato sull’erba dal babbo Giuliano, dal nonno Carlo e dagli altri contadini, e la vita di stenti e angoscia che ne seguì, è ancora scolpito nella sua memoria.

Andrea Settefonti