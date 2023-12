Presepi, mostra al Gingerzone. Iniziativa di ’Cui I ragazzi del sole’

Scandicci e i suoi presepi, al via la mostra al Gingerzone di piazza Togliatti. L’iniziativa è promossa dall’associazione Cui I ragazzi del Sole, in collaborazione con l’Associazione "Amici del presepio", e le scuole di Scandicci. In mostra ci sono i presepi allestiti da insegnanti, alunni e genitori. La manifestazione è diventata ormai una tradizione per la città. Quando le feste si avvicinano, i ragazzi attivano i laboratori per la realizzazione del presepe. E nelle scuole cittadine c’è un fervore operoso per realizzare una natività all’altezza delle aspettative. I lavori sono il mezzo per creare un clima inclusivo all’interno della classe e anche fuori con il coinvolgimento delle famiglie con l’obiettivo di ridare valore alla tradizione. Tra questi ci sono anche i presepi realizzati dai ragazzi del Cui, associazione organizzatrice che a Scandicci è un punto di riferimento per l’assistenza dei diversamente abili, per far loro sperimentare percorsi di vita indipendente. La mostra è stata inaugurata ieri alla presenza delle istituzioni. Quest’anno ha una nuova sede, prima era alla Fabbrica dei saperi in piazza Matteotti, ora al Gingerzone.