Presepi, gara per grandi e piccini Il Comune di Fiesole organizza due concorsi dedicati all'arte del presepe: uno per i ragazzi, l'altro per gli adulti. Premiazione il 6 gennaio. Spettacolo "Buon Natale" con Erika Giomi e il gruppo volale Girasole. Per i ragazzi anche "La più bella lettera di Natale".