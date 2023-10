Presentazione del Libro "Un Mimo a Firenze": Appuntamento Domani a Signa

Appuntamento domani, (ore 16.30), nella Salablu di via degli Alberti 11, a Signa, con la presentazione del libro "Un mimo a Firenze. Luigi Benassai e il suo teatro di strada" edito da Masso delle Fate. All’evento, organizzato dall’associazione culturale Exinea, saranno presenti Giulia Cavallini, psicoterapeuta e regista, Veronica Boldi della stessa casa editrice, e ovviamente Luigi Benassai, che racconterà il suo percorso artistico come mimo. Il libro è protagonista, in queste settimane, di un tour tra scuole e librerie. Dopo Signa, sarà la volta del Palazzo del Pegaso della Regione in via Cavour a Firenze, dove il volume sarà presentato il 31 ottobre alle ore 17. Ingresso libero.