Presentazione del Libro "Firenze con le Ali", Interventi di Ciattini, Dinetti e Reali

Mercoledì 28 alle 18, presso la Sala storica ’Dino Campana’ della biblioteca delle Oblate di via dell’Oriuolo 24 è in programma la presentazione del libro “Firenze con le ali. Viaggio tra i tesori artistici popolati dagli uccelli” di Giovanni Ciattini. Insieme all’autore sono previsti interventi di Marco Dinetti (Responsabile ecologia urbana Lipu) e Ilenia Reali (vicecaposervizio de Il Tirreno). Durante l’evento, che ha il patrocinio del Comune di Firenze, verranno proiettate alcune tra le foto più curiose. Le fotografie, scattate negli ultimi anni se non addirittura nelle ultime settimane, immortalano venticinque specie e sono accompagnate da didascalie sintetiche con riferimenti storico-culturali agli edifici, alle piazze, ai ponti e ai monumenti fiorentini.

Giovanni Ciattini, empolese di nascita (classe 1959), fiorentino da sempre, giornalista prima al quotidiano "La Città di Firenze" e poi al "Tirreno" di Livorno, ha lavorato nelle redazioni di Montecatini, Prato e Pistoia. Si è avvicinato al mondo degli uccelli grazie alla vicinanza col torrente Mugnone che scorre in mezzo al suo quartiere: Le Cure. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.