"Preoccupano i crimini commessi per strada"

Questore Auriemma alla festa è stato tracciato un quadro complessivo piuttosto positivo. Ma il problema del clamoroso aumento dei reati dei minori è sotto gli occhi di tutti

"Già lo scorso anno si sono verificati episodi con i minori protagonisti. Anche violente liti sfociate in risse in strada. Ma il dato che più ha colpito l’opinione pubblica è quello delle rapine in strada, quasi sempre tra minori.

Alcune da verificare perché ritenute meri screzi giovanili. Al di là delle interpretazioni sociologiche dico che le rapine in strada tra minori sono un fenomeno sociale circoscritto ai confini della microcriminalità. Hanno però contribuito all’incremento del dato. Ho allora messo in pratica le nuove linee ministeriali sulla sicurezza. Per recuperare i nostri giovani ho dato impulso ai controlli: servizi interforze che hanno visto impegnate sulle strade tutte le Forze di Polizia".

La Polizia per la prevenzione, la repressione. Ma anche per il sostegno-aiuto ai responsabili dei reati.

"Per la Polizia Esserci sempre è un dovere, Anche in questa veste Abbiamo pensato agli autori di diversi reati siglando protocolli mirati che prevedono percorsi di recupero con la collaborazione di professionisti. E’ importante sostenere e tutelare le vittime di stalking, violenza domestica e cyberbullismo, ma anche tentare di rieducare gli artefici di queste condotte".

Da qui la firma del Questore del protocollo Zeus col Centro Italiano per la Promozione della Mediazione.

"E da dicembre è ufficiale la collaborazione col Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti. Poi grazie ad un altro protocollo d’intesa da me voluto con la direzione delle Case Circondariali di Sollicciano e Gozzini dal novembre ’22 Polizia e Polizia Penitenziaria lavorano a fianco per anticipare la soglia di prevenzione della violenza di genere".

Dopo una diminuzione generale dei reati (-21% negli ultimi quattro anni) si è registrato un lieve aumento: +4,7%.

"Ma ogni aumento di fenomeni criminali non significa ’impunità".