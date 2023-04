Prenotazioni boom: +21% È il primo vero riscatto dopo le restrizioni Covid

Prenotazioni, + 21,5% rispetto al 2022 per Firenze in occasione del weekend di Pasqua. Eccolo il vero riscatto post pandemia, un incremento netto e incontestabile rispetto allo scorso anno quando la ripresa sì, era già pienamente in corso d’opera, ma le scorie della pandemia ancora aleggiavano nell’aria (e non solo in senso figurato).

Fa piacere dunque agli addetti ai lavori – ma al contempo stupisce solo fino a un certo punto – la stima per il capoluogo realizzata dal Centro studi turistici su un campione di 145 imprese.

Da Palazzo Vecchio, fanno sapere, si parla di circa 216mila pernottamenti nelle strutture ricettive fioentine, di cui

151mila di stranieri. L’80% degli imprenditori contattati ha indicato variazioni positive dei flussi.

Un trend positivo del mercato che – tempo permettendo (a proposito secondo alcune previsioni dopo un lungo periodo di sole e siccità proprio il weekend pasquale potrebbe riservare qualche debole pioggia – potrebbe proseguire anche per i prossimi ponti di primavera.

Tra le stesse imprese contattate infatti, nel 71,6% dei casi si segnalano aspettative di aumento per il prossimo periodo. "Fra gli imprenditori ricettivi della città emerge ottimismo - ha sottolineato soddisfatta la vicesindaca e assessora al turismo Alessia Bettini -. Flussi in crescita rispetto all’anno passato e un aumento anche delle presenze straniere. Dalle segnalazioni fornite dalle imprese contattate del Cst, sono già tantissime le richieste di prenotazione giunte da parte di turisti da tutta Europa, ma anche americani, canadesi, sudcoreani. La città sarà meta privilegiata anche dai turisti italiani, che potrebbero incrementare ulteriormente la loro presenza con le prenotazioni sotto data".