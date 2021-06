Firenze, 2 giugno 2021 - Da domani vanno in archivio anche le fasce d’età. In base a quanto stabilito dalla struttura commissariale nazionale per l’emergenza sanitaria tutti possono accedere alla vaccinazione. E la Toscana come fa? "Non si può procedere senza un ordine, vogliamo aprire a tutti avendo prima dato l’opportunità di prenotare alle fasce d’età più adulte, seguendo un ordine di priorità – spiega il governatore Eugenio Giani – Dunque questa settimana concluderemo la prenotazione per la decade dei trentenni e da lunedì apriremo un biennio al giorno fino a due trienni a partire dai ventinovenni per arrivare fino ai sedicenni".

Dunque si parte lunedì: il 7 potranno prenotare i nati nel 1992-1993, l’8 tocca al biennio 1994-1995, il 9 ai nati nel 1996-1997, il 10 al biennio 1998-1999, l’11 potranno prenotare i nati nel 2000- 2001-2002 e il 12 quelli degli anni 2003-2004-2005.

Quando verrà il turno del under 16? Anche se alcune Regioni faranno iniziare la prenotazione subito, la Toscana ha già coinvolto i pediatri che dovrebbero concludere un accordo per vaccinare la popolazione dei ragazzi compresi tra i 12 e i 15 anni, con prima dose prima dell’inzio delle scuole. Da fine agosto.

Corsia preferenziale per i ragazzi, perlopiù diciannovenni, che si apprestano a sostenere l’esame di maturità e potranno prenotare da sabato la prima dose di Pfizer per il periodo 7-13 giugno. Si tratta di una platea potenziale di circa 30mila giovani.

Ilaria Ulivelli