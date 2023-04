Prendersi cura degli ulivi di tutti Terreni comunali in concessione

È ancora aperto, a Lastra a Signa, il bando riservato ai cittadini interessati a curare gli ulivi. Il documento è disponibile sul sito del Comune, nella sezione “Altri Bandi e Avvisi Pubblici“. La concessione durerà sei anni ed è rivolta ai cittadini residenti sul territorio lastrigiano. Gli appezzamenti di terreno comunale sono la zona di verde pubblico di piazza Bardini (12 piante), l’area vicina alla scuola materna di Malmantile (21 piante), il terreno pubblico presente a Malmantile, in località Poggio alla Malva (10 piante), il giardino di via Pavese (9 piante), il terreno adiacente al cimitero di Carcheri (100 piante), l’area vicina agli impianti sportivi di Malmantile (45 piante), il verde pubblico in località Belfiore (36 piante). Dal momento della consegna del lotto, il soggetto assegnatario del terreno dovrà eseguire tutte le opere necessarie al mantenimento in efficienza e in produzione degli olivi e provvedere alla raccolta delle olive a propria cura e spese. Il Comune di Lastra a Signa non fornirà alcun materiale né attrezzatura.

Gli interessati possono presentare domanda entro il prossimo 26 aprile, compilando l’apposito modulo disponibile online, da consegnare poi all’Ufficio Protocollo del Comune a mano o tramite mezzo di raccomandata del servizio postale.

Li.Cia.