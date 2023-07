Prende il via la raccolta fondi per l’Emilia

La comunità di San Casciano si mobilita per le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. E lo fa con una campagna di solidarietà che mette in rete tutto il territorio. Le oltre venti associazioni che costituiscono la Festa del Volontariato Sancascianese e altre associazioni locali, in collaborazione con il Comune, hanno attivato una raccolta fondi per dare un aiuto concreto in particolare a Sant’Agata sul Santerno, nel ravennate. In occasione delle tante manifestazioni che si terranno a San Casciano e nelle frazioni nel corso dell’estate le associazioni si mobiliteranno per raccogliere fondi a favore del Comune, uno dei più piccoli della provincia di Ravenna. L’appello che le associazioni sancascianesi rivolgono è quello di sostenere la campagna "Un aiuto per l’Emilia Romagna", anche con piccoli contributi. Le donazioni potranno essere versate sul conto corrente: Iban IT57P0867338050000000085737 e intestate a Comitato Festa del Volontariato. Nella causale è necessario indicare "Un aiuto per l’Emilia Romagna". "San Casciano, farà la propria parte – commentano le associazioni – , aiutare concretamente lo percepiamo come un dovere civico e un impegno morale".

An.Set.