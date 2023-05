Premio Vallombrosa, ecco i tre libri finalisti: domani la premiazione

“Il Moro della Cima” di Paolo Malaguti, “La tribù degli alberi” di Stefano Mancuso e “L’autunno in cui tornarono i lupi” di Marco Ferraguti, sono i tre libri finalisti dell’ottava edizione del Premio Vallombrosa. Iniziativa letteraria di grande valore sul tema ‘Ambiente ed energia fonti della vita’ promossa dal Rotary Firenze Valdisieve e presentata ieri in Regione. “In tutti questi anni il premio ha voluto essere sempre più un elemento qualificante del valore culturale nel territorio fiorentino e della Valdisieve - spiegano Saverio Giangrandi, presidente Rotary Valdisieve e Vincenzo Sorelli presidente del Comitato Premio Vallombrosa - avendo come centro emblematico Vallombrosa e la sua meravigliosa Abbazia.”

La premiazione avverrà domani (sabato 20 maggio) alle 16 presso l’Abbazia di Vallombrosa, alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, dell’assessore alle Politiche scolastiche di Pontassieve Mattia Cresci, del Governatore Incoming Rotary Distretto 2071 Ferdinando Damiani e del comandante del reparto Biodiversità di Vallombrosa tenente colonnello Giuliano Savelli. Una giuria tecnica composta da letterati e persone della società civile sceglie il libro vincitore. Tutti e tre gli autori dei libri finalisti avranno un premio in denaro con l’obbligo di devolverlo a una Onlus di propria indicazione. Altro elemento qualificante è il coinvolgimento degli studenti dell’istituto Balducci di Pontassieve.

