Premio Porcellino. Show sotto le stelle. Il legame con la città è sempre più forte

È stata una serata di festa e di grandi applausi quella andata in scena domenica sotto la Loggia del Mercato Nuovo, dove si è svolta la ventesima edizione del Premio Porcellino. Tantissime persone hanno partecipato alla cena evento che da due decenni premia chi, con la propria attività, contribuisce a valorizzare Firenze in Italia e nel mondo. I riconoscimenti sono stati consegnati a realtà e personalità di ambiti molto diversi tra loro, accomunate dal legame profondo con la città. Tra i premiati di quest’anno spicca Corri la Vita, la manifestazione benefica che dal 2003 sostiene la lotta contro il tumore al seno e che in ventidue anni ha raccolto oltre nove milioni di euro, coinvolgendo centinaia di migliaia di partecipanti. A ricevere il premio anche i Guelfi Firenze, la squadra di football americano che dal 2000 ha saputo crescere e conquistare titoli nazionali, diventando punto di riferimento per tanti giovani sportivi. Il riconoscimento è andato poi a figure del mondo dell’arte e dello spettacolo: l’artista Giovanni Maranghi, con una carriera internazionale fatta di mostre da New York a Pechino; l’attore Marco Messeri, volto amatissimo di cinema e televisione; l’attrice Gaia Nanni, apprezzata per la sua comicità e l’impegno nel teatro sociale. Premiato anche l’imprenditore Saverio Panerai, che in oltre cinquant’anni di attività ha saputo coniugare innovazione e responsabilità sociale, e il fotografo Massimo Sestini, che ha raccontato quattro decenni di storia italiana e internazionale vincendo nel 2015 il prestigioso World Press Photo. La manifestazione è stata promossa dal comitato "Il Porcellino", presieduto dall’assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze Jacopo Vicini e composto da Confesercenti Firenze e dagli operatori del Mercato del Porcellino, con il contributo del Comune di Firenze.

Rossella Conte