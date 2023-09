Premio per la Cavani

Oggi e domani al cinema Astra di piazza Beccaria è in programma "Sigillo della Pace", un evento speciale dell’Estate Fiorentina a cura del Laboratorio Immagine Donna, dedicato alla regista Liliana Cavani che stasera (ore 21) riceverà il sigillo. Si parte alle 9,30 con la proiezione del film della Cavani "I cannibali", mentre alle 18 la tavola rotonda dal titolo "L’Antigone di Liliana Cavani". Domani alle 9,30 ci sarà la proiezione di "Antigone" di Sohie Deraspe (proiezione per le scuole, quella aperta al pubblico è in programma per le 21,30). Nel pomeriggio (ore 18) ci sarà l’incontro dal titolo "Chi è Antigone oggi?".