Premio Montagnani Ecco i vincitori

Serata magica per la 21° edizione del Premio Montagnani, l’appuntamento annuale dedicato alla figura dell’attore scomparso nel maggio del 1997. Sono stati premiati alla carriera l’attrice Sara Bosi, i registi Lorenzo Borghini e Alessandro Sarti, l’attore e regista Alessandro Calonaci e l’attore Jerry Potenza che hanno ricevuto il prestigioso premio Renzo Montagnani 2023. La serata, che si è svolta a Villa Viviani, è stata presentata da Stefano Baragli, col background musicale è a cura del musicista Stefano Torracchi. L’iniziativa è stata un’occasione per sostenere le finalità di solidarietà portate avanti in oltre venti anni di attività dall’Associazione Ciemmeesse Girotondo per Sempre, a favore del reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale Anna Meyer di Firenze. Il presidente dell’associazione Stefano Boccalini ha voluto ringraziare i tanti amici e sostenitori presenti e sempre vicini e partecipi agli eventi di solidarietà di Girotondo per Sempre e in particolare il dottor Franco Bambi del Meyer, il governatore Eugenio Giani e tante altre personalità presenti.

F. Que.