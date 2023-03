Premio Michelangelo 2023: presentati i lavori nel Cenacolo di Santa Croce

I ragazzi del "Duca D'Aosta" in visita alla tomba di Michelangelo

Firenze, 29 marzo 2023- “ Un’ Idea illuminante - An Enlightening Idea”, è questo il tema cui dovranno ispirarsi i lavori dei giovanissimi concorrenti alla seconda edizione post Covid del Premio Michelangelo, promosso dal Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo con lo scopo di celebrare la memoria del grande artista di cui porta il nome.



“Il nostro Rotary -spiega Francesca Avezzano Comes, coordinatrice del progetto e past president del Club - promuove annualmente un premio rivolto alle giovani generazioni di studenti delle scuole superiori della Provincia di Firenze, come riconoscimento per i lavori di eccellenza prodotti dai ragazzi e ispirati alle opere dell’artista. In questa edizione i partecipanti hanno approfondito l'opera dei Prigioni: insieme siamo andati a visitare l'Accademia dove hanno potuto studiare l'effetto della luce sul marmo. Dalle emozioni suscitate dai Prigioni i ragazzi hanno tirato fuori dei bellissimi progetti di lampade - piantane o lampade da tavolo - che si impegneranno ad elaborare nelle prossime settimane e che poi presenteranno alla Commissione del premio”.



La cerimonia per la presentazione dei progetti degli studenti delle classi 4 A e 4 B dell'Istituto Tecnico Salvemini – D’Aosta (indirizzo CAT - Architettura di Interni e Progettazione – Tutela Ambientale) - a cura dei professori Masciocco, Del Puglia e Duranti -, si è svolta nel Cenacolo dell'Opera di Santa Croce, alla presenza di Stefano Filipponi, Segretario Generale Opera di Santa Croce, Padre Giancarlo Corsini, Rettore della Basilica di Santa Croce, Michele Lai, Presidente del Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo, Laura Sparavigna, Presidente IX Commissione "Istruzione, Formazione, Lavoro" del Comune di Firenze e Maria Rosaria Masciocco, Docente dell'Istituto Tecnico Salvemini – Duca d’Aosta di Firenze. Il saluto finale è stato quello dell'Assessore all'Educazione, Welfare e Immigrazione del Comune di Firenze Sara Funaro. Dopo la cerimonia i presenti hanno potuto visitare la tomba di Michelangelo.